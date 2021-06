Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnt ein gemeinsames internationales Vorgehen bei der Bekämpfung der Erderwärmung an. Für "das alles überragende Thema des Klimaschutzes" könne 2021 ein "bedeutsames Jahr werden", sagte Merkel in einem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast anlässlich des Weltumwelttags.