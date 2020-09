In der Rückschau entwickelte sich das Forum nahezu kontinuierlich zu einer Erfolgsgeschichte. Schwab hatte ein nahezu untrügliches Gespür für brennende Zeitfragen. Noch vor der Ölkrise in den siebziger Jahren thematisierte er die Frage der begrenzten Ressource. Globale Fragen prägten mehr und mehr die Agenda - 1987 wurde das europäische Treffen in "Weltwirtschaftsforum" umbenannt, es wurde zu einer internationalen "Globalisierungswerkstatt". Nur einmal gab es in Davos einen handfesten Skandal.



2001 sollte zwischen Palästinenserführer Arafat und dem israelischen Ministerpräsidenten Perez ein Friedensabkommen unterzeichnet werden. Arafat hielt jedoch eine so feindliche Rede, dass der Plan scheiterte.