Pandemiebedingt musste das Treffen vom Januar in den Mai verlegt werden - für alle Beteiligten mit erheblichen Herausforderungen. Der Wonnemonat bedeutet Zwischensaison in Davos. Die Hotels sind geschlossen, wer kann, fährt in Urlaub. Und es ist die Zeit, in der die Einheimischen Umbau- oder Reparaturarbeiten an ihren Häusern vornehmen dürfen - in der Hochsaison ist Baulärm nämlich strikt untersagt.