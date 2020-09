"Das ist nicht ganz einfach", sagt der Berliner Parteienforscher Oskar Niedermayer im Gespräch mit heute.de. Der existierende Beschluss, der eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei und der AfD verbietet, beziehe sich nämlich auf das Handeln und nicht auf die Einstellung, also die Befürwortung einer Kooperation. "Man müsste diesen Bereich um die Einstellungsebene erweitern", erklärt Niedermayer. Ob das dann aber für individuelle Ausschlussverfahren ein juristisch gangbarer Weg wäre, sei fraglich.



Der Politologe rät der CDU: "Ich bin der Meinung, dass sich die CDU inhaltlich breiter aufstellen sollte, was jedoch nicht bedeutet, dass sie die Positionen der Werteunion übernehmen sollte." In erster Linie aufgrund von Leuten, "die einer Zusammenarbeit mit der AfD nicht abgeneigt sind". Außerdem gebe es "gewisse Überschneidungen" mit den Positionen der AfD, etwa bei der Migrationspolitik.



Dort heißt es unter anderem in den "Fünf Thesen für ein starkes Deutschland" der Werteunion: "Die Aufnahmefähigkeit Deutschlands ist überschritten. [...] Nicht-EU-Bürger ohne Einreisedokumente sollen an der Grenze abgewiesen werden."