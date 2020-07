Claus Schenk Graf von Stauffenberg war Offizier der Wehrmacht. Zunächst unterstützte er Hitler. Nach den großen Verlusten 1941/42 und der Augenzeugenberichte über Massaker an den Juden wuchs seine Überzeugung, dass Hitler Deutschland in die Katastrophe führte. Im Frühjahr 1943 wurde Stauffenberg in Nordafrika schwer verwundet. Nach seiner Genesung wurde er ins Kriegsministerium in Berlin versetzt - und damit zu einer zentralen Persönlichkeit des Netzwerks des Widerstands, dem auch Zivilisten, Gewerkschafter, Gutsbesitzer und Theologen angehörten.



Als er am 1. Juli 1944 zum Stabschef beim Befehlshaber des Ersatzheeres ernannt wurde und damit Zugang zu Hitlers Einsatzbesprechungen erhielt, wuchs er auch in die Rolle des Attentäters hinein. Zwei Mal schmuggelte er vergeblich einen Sprengsatz in die Lagebesprechungen mit Hitler. Am 20. Juli 1944 explodierte dann die Bombe unter dem massiven Eichentisch in der "Wolfsschanze" in Ostpreußen. Hitler überlebte. Stauffenberg wird noch in der Nacht verhaftet und mit weiteren Mitwissern - Werner von Haeften, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Friedrich Olbricht - im Hof des Bendlerblocks in Berlin getötet.



Die Bundeswehr sieht sich heute in der Tradition des militärischen Widerstands gegen das NS-Regime und untermauert das durch öffentliche Gelöbnisse neuer Rekruten am 20. Juli.