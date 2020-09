Seit August hatte Deutschland zusammen mit den Vereinten Nationen, daran gearbeitet, um alle am Libyen-Konflikt Beteiligten, wenn nicht an einen Tisch, so doch in eine Stadt zu holen. Im Minutentakt waren am Nachmittag die Regierungschefs, die Minister und Vertreter von UN, EU, Arabischer Liga und Afrikanischer Union vorgefahren. Alle empfangen und begrüßt von Guterres und Merkel auf dem roten Teppich - mit einem "Hello" und "Welcome", einem kurzen Foto für die Presse ("join us in the middle"), um das Prozedere aber schnell mit einem "So", "Okay" oder "Go in" abzukürzen. Schließlich gab es viel zu besprechen.