Was bisher jedoch kaum in der Öffentlichkeit beachtet wurde: Wer seinen Verbrauch auf unter 80 Prozent drückt, bekommt durch die Energiepreisbremse mit der Jahresabrechnung oft sogar zusätzlich Geld zurück: Für jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wurde, erstattet der Staat den aktuellen Preis des Anbieters an den Verbraucher. Somit bekommt die Familie, die für die ersten 80 Prozent ihres Verbrauchs 40 Cent pro Kilowattstunde an Abschlägen vorausbezahlt hatte, am Jahresende für jede eingesparte Kilowattstunde nicht nur 40 Cent zurück, sondern den aktuellen Preis des Anbieters: in diesem Fall 50 Cent.