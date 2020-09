Josef Königsberg vermag es kaum zu glauben. Fassungslos betrachtet er das leicht vergilbte Briefmarkenalbum in seinen Händen. Die Marken hat er selbst eingeklebt - vor über einem Dreivierteljahrhundert. Das Relikt aus seiner Kindheit hatte er schon längst verloren geglaubt. Jetzt ist es sein einziges Erinnerungsstück an eine Zeit, die für ihn im Zeichen des sicheren Todes stand. Und an den Mann, der es einst für ihn verwahrt hatte: Helmut Kleinicke, der einzige Deutsche, der den jüdischen Jungen im besetzten Polen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs wie einen Menschen behandelte - und dem Josef Königsberg sein Leben verdankt.