Bei dem jetzigen Handeln der Umweltministerin sei das "nicht mal im Ansatz realistisch", sagt Patrick Graichen, Direktor von Agora Energiewende. Es brauche einen "kompletten Politikwechsel", so Graichen gegenüber ZDFheute. Laut der Studie muss der Ausbau an erneuerbaren Energien im Vergleich zu heute verdreifacht werden. In Deutschland wurden 2019 so wenig Windräder gebaut wie seit 20 Jahren nicht mehr.