Das erinnert mich auch an diese alte Zeit von damals. Mit dieser anti-deutschen Stimmung musste damals auch der deutsche Bundeskanzler rechnen. Und obwohl seit dieser Zeit sehr viele Jahrzehnte vergangen sind, sind wir mehr oder weniger an derselben Stelle. Die Frage ist: Was machen wir damit? Wie gehen wir auch damit um? Das ist die Frage, die vor allem an die Vermittler zwischen Polen und Deutschland gerichtet wird.