Im Kreis Steinfurt im Münsterland etwa ist die Akzeptanz vor Ort hoch. Über 300 Windräder drehen sich bereits heute in der Region. Der Bürgermeister von Neuenkirchen, Franz Möllering (CDU), hat eine Erklärung: "Hier im Kreis Steinfurt gibt es eine Vereinbarung, dass Windparks grundsätzlich hier nicht Grundlage für Finanzinvestoren seien sollen, sondern, dass das Leute vor Ort machen. Und jeder kann sich an der Finanzierung beteiligen. Und wenn es Probleme gibt, dann kenne ich das Gesicht: Da muss ich hin, da muss ich sagen, das funktioniert was nicht."