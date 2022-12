Die Wetterverhältnisse in der Ukraine könnten den russischen Angriffskrieg stark verändern. Während in den vergangenen Wochen der Fokus auf Kämpfen in der Luft lag, kann sich das mit dem Einsetzen des Winters mit Temperaturen von bis zu -20 Grad ändern. Derzeit bestimmt der Schlamm, in dem schweres Gerät stecken bleiben kann, noch die Situation am Boden.