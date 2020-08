CDU und CSU kommen in getrennten Sitzungen in Berlin und München zusammen, die sich über viele Stunden bis tief in die Nacht ziehen. In der CSU-Sitzung bezeichnet Seehofer die Brüsseler Ergebnisse als ungenügend. Er bietet seinen Rücktritt als Parteichef und Bundesinnenminister an. Zum Abschluss zeigt er sich jedoch zu einem weiteren Gespräch mit Merkel am nächsten Tag bereit.