Für den will nun Kay Gottschalk antreten. Er habe die Unterstützung seiner Fraktion, sagt der finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion am Donnerstagmittag zu ZDFheute. Er wolle die Affäre "rückhaltlos aufklären" und dazu beitragen, dass man die entsprechenden Lehren aus dem Fall ziehe, so Gottschalk weiter.