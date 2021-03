Zuvor sollen aber Wirecard-Mitarbeiter Toncar zufolge am 18. März im Bundestag vernommen werden. Am 19. März sind dann Vertreter der Wirtschaftsprüfer EY vorgeladen. Diese Befragung werde vor allem für Anleger wichtig, die Schadensersatz gelten machen wollten, so Toncar. Anleger haben in dem Fall Milliarden verloren.