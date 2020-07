Das Ergebnis sei, dass sich dann Bundeskanzlerin Merkel auf einer China-Reise für das Unternehmen stark gemacht habe. "Das ist aber, das muss man dazu sagen, an sich ja nicht ungewöhnlich, dass sich für deutsche Firmen im Ausland stark eingesetzt wird", erklärt Koll. In diesem Fall aber stelle sich die Frage, wer in der Politik was wann gewusst habe und ob richtig reagiert worden sei. "Das Kanzleramt war offensichtlich vor der Reise schon über schwerwiegende Unregelmäßigkeiten informiert worden und das Finanzministerium war noch einmal deutlich länger im Bilde", schildert Koll die Hintergründe.