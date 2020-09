Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erhofft sich vom Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal Rückenwind für notwendige Reformen. "Wenn der Untersuchungsausschuss nicht da wäre, sage ich Ihnen voraus, ist in anderthalb Monaten der lobbyistische Widerstand so groß, dass wir keine der notwendigen Reformen durchkriegen", sagte Scholz in der ZDF-Sendung "maybrit illner".