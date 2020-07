Scholz könnte nächster Kanzlerkandidat der SPD werden, kaum ein anderer hat derzeit so große Chancen wie er. Dabei war Scholz schon so gut wie aus der ersten Reihe seiner Partei verschwunden. Nur ein halbes Jahr ist es her, dass er mit Kristina Geywitz das Rennen um den Vorsitz gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verlor. Für ihren Linkskurs, für ihren Anti-Scholz-Wahlkampf hatten sie die Mehrheit gewonnen. Dann kam Corona.