Warum der Wirecard-Skandal brisant ist

Am 1. Juli durchsuchte die Staatsanwaltschaft die Firmenzentrale im bayerischen Aschheim. Vorstandsvorsitzender Braun wurde verhaftet, kam aber auf Kaution wieder frei. Sein Vorstand Marsalek verschwand spurlos: Erst reiste er angeblich auf die Philippinen, was sich als falsch herausstellte. Dann hieß es, er sei über Klagenfurt, Tallinn, Minsk nach Moskau geflüchtet. Denn auch das sind Gerüchte: Marsalek habe Verbindungen zum russischen Geheimdienst. Ein Kreml-Sprecher sagte am Montag auf die Frage, ob Marsalek in Russland sei: "Nein, es ist nichts bekannt."