Durch die US-Army habe die Stadt einen "hohen Bekanntheitsgrad in den USA", so Steidl weiter. Auch der benachbarte Rheingau profitiere von den zahlreichen amerikanischen Gästen. Da in Wiesbaden zudem sehr viele hochrangige Militärs angesiedelt seien, würde außerdem eine Menge Kaufkraft in der Region wegfallen.