Habecks heikle Mission: Wirtschaftminister auf China-Reise

Bis zum Stichtag am 4. Juli will Brüssel China noch Zeit zum Einlenken geben, dann treten die Strafzölle in Kraft. Damit ist Europa im Fahrwasser der USA . Präsident Biden kündigte kürzlich Zölle in Höhe von 100 Prozent an; der Marktzugang in Amerika für chinesische E-Autos ist praktisch gekappt.