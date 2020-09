Wirtschaftswissenschaftler und Regierungsberater Lars Feld.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Der Wirtschaftsweise Lars Feld hält eine deutlich steigende Staatsverschuldung in Deutschland infolge der Coronavirus-Krise für verkraftbar. "Wenn der Anteil der Schulden am Bruttoinlandsprodukt nun von 60 Prozent auf 80 oder 90 Prozent steigt, ist damit nicht die finanzpolitische Solidität des Landes infrage gestellt", sagte der Wirtschaftswissenschaftler der "Welt am Sonntag".



Selbst einen Anstieg der Verschuldung von aktuell zwei auf drei Billionen Euro würde das Land verkraften, so Feld.