Das Relief an der Stadtkirche in Wittenberg

Quelle: Reuters

Ein jüdischer Mann hatte geklagt, da er sich durch das Relief antisemitisch beleidigt sieht. Das umstrittene Sandsteinrelief, das in etwa vier Metern Höhe an der evangelischen Wittenberger Stadtkirche hängt, zeigt eine Sau. An deren Zitzen laben sich Menschen, die Juden darstellen sollen. Ein Rabbiner blickt dem Tier unter den Schwanz und in den After.



Schweine gelten im Judentum als unrein. Mit solchen Darstellungen sollten Juden im Mittelalter unter anderem davon abgeschreckt werden, sich in der jeweiligen Stadt niederzulassen. Das Schmähplastik wurde um das Jahr 1300 an der Südfassade der Stadtkirche Wittenberg angebracht.