Aufhänger sind einmal mehr die Menschenrechte, mit denen die Scheichs in Katar so gar nichts am Hut haben - weder auf einer Baustelle noch was persönliche Neigungen angeht. Das ist, keine Frage, für die freiheitlich-demokratischen Gesellschaften in Europa schwer zu ertragen und daher zurecht Gegenstand fortdauernder Kritik.