In ihrem Programmentwurf, der beim Bundesparteitag am 19. Und 20. Juni verabschiedet werden soll, fordert die Linke unter anderem eine bundesweite Mietobergrenze nach dem Vorbild des Berliner Mietendeckels in angespannten Wohnlagen. Sie will Immobilienkonzerne von der Börse nehmen. Das Recht auf Kündigung aus Eigenbedarf soll nur noch für die engste Familie gelten. Die Linke will einen prozentualen Mindestanteil von Sozialwohnungen in Vierteln einführen und plant den jährlichen Neubau von mindestens 250.000 Wohnungen, die dauerhaft bezahlbar bleiben. Außerdem will sie ein Immobilienregister, Vorkaufsrecht für Kommunen, und ein Vergesellschaftungsgesetz, mit dem Wohnungen besser in öffentliches Eigentum überführt werden können.