Leiter der Denkfabrik ist der Mainzer Historiker Andreas Rödder, der derzeit als Professor an der Johns Hopkins University in Washington tätig ist und zudem am neuen CDU-Grundsatzprogramm mitarbeitet. Seine Stellvertreterin ist die frühere Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU). Am Montag findet in Berlin ein Kongress der Denkfabrik unter dem Titel "Wokes Deutschland - Identitätspolitik als Bedrohung unserer Freiheit?" statt.