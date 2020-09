Wolfgang Clement hat immer viel Glück gehabt im Leben. Das sagte er selbst, und man glaubte ihm das gern. Mit seiner Frau Karin lebte er zuletzt in Bonn in der Nähe des Rheins. Fünf Töchter und 13 Enkel haben die beiden. "Ich hab auch beruflich viel Glück gehabt im Leben", sagte Clement im Juli 2020 vor seinem 80. Geburtstag und blickte zurück auf eine lange Karriere im Journalismus und in der Politik. Nun ist er im Alter von 80 Jahren verstorben.