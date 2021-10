Schäuble hat sich immer für besonders schlau gehalten, und er hat es seine Gegenüber oft spüren lassen. Zuletzt in der Auseinandersetzung um die Kanzlerkür der Union. In der entscheidenden Phase machte er klar, dass eine Kandidatur von Markus Söder die CDU zerreißen würde. So drückte er Armin Laschet in den Gremien der Partei durch - gegen eine gefühlte Mehrheit unter den Abgeordneten und an der Parteibasis.