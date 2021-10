Dennoch bleibt bei einer geheimen Wahl ein Restrisiko. Was passiert, wenn Wüst im ersten Wahlgang durchfällt, ist offen. Unklar ist, ob Wüst direkt in einen zweiten Wahlgang gehen würde, wenn die eigenen Reihen nicht geschlossen sind. Immerhin bietet die Landesverfassung Wüst und seiner CDU in diesem Fall etwas Zeit zum Nachdenken, denn zwischen ersten und zweiten Wahlgang dürfen zwei Wochen Zeit liegen.