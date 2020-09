Israel erinnert am Donnerstag mit einer großen Gedenkfeier an die Opfer des Holocaust - und will zugleich ein machtvolles Zeichen gegen den weltweit erstarkenden Antisemitismus setzen. Mehr als 30 Staatsoberhäupter nehmen am "Welt-Holocaust-Forum" an der Nationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem teil. Das Motto: "Des Holocaust gedenken, den Antisemitismus bekämpfen". Eine besondere Geste der Versöhnung: Frank-Walter Steinmeier darf als erster deutscher Bundespräsident eine Ansprache in Yad Vashem halten. Dabei will er das Erinnern an die Verbrechen von damals verbinden mit einem Aufruf zum Kampf gegen den Antisemitismus von heute - und er will das "Bekenntnis zur unverbrüchlichen Freundschaft mit Israel erneuern", wie es im Bundespräsidialamt heißt.



Die Gedenkstätte Yad Vashem erinnert an die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden. Sie wurde nach einem Beschluss des israelischen Parlaments von 1953 eingerichtet. Juden und Nichtjuden gedenken in der am Westrand Jerusalems gelegenen Anlage der sechs Millionen Toten der Schoah. Jährlich kommen rund eine Million Besucher. Die Gedenkstätte versteht sich als "lebendiges Denkmal des jüdischen Volkes für den Holocaust" sowie als Begegnungsstätte. Neben der Erforschung und Dokumentation des Holocaust sowie seines Gedenkens engagiert sie sich in der Erziehungs-und Bildungsarbeit.



Quelle: dpa, KNA

Bildquelle: Nir Alon/ZUMA Wire/dpa