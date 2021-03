So geht's Baden-Württemberg

Die Immobilienpreise zogen bundesweit kräftig an. In dem kaufkräftigem Bundesland sind die Preise von Stadt zu Land wie überall stark schwankend. In den Ballungsgebieten in und um Stuttgart sind die Preise am höchsten: Zum Zeitpunkt der Erhebung kostete ein freistehendes Einfamilienhaus in Stuttgart über eine Million Euro, in Karlsruhe war man mit durchschnittlich 600.000 Euro dabei.