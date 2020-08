Auch in einem Brief des AfD-Bundestagsabgeordneten Uwe Schulz an die Fraktionsführung im Juni hieß es: "Insbesondere versagen Sie als sogenannte Führungskräfte. Und das in vollem Umfang. Wenn Sie in der Lage und willens wären, den Blick auf die Mitglieder und Wähler zu richten, auf die reale Situation draußen im Lande, würden Sie feststellen, dass wir keine Alternative bieten. Der Wähler bemerkt es schon." Und weiter: