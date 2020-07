In dem Interview, das das ZDF um 19:10 Uhr ausstrahlt, kündigt Söder Corona-Tests an Flughäfen an. "Wir jedenfalls überlegen uns jetzt, und werden das auch machen, dass wir in Flughäfen Testzentren einrichten, dass - wenn man aus dem Urlaub zurückkommt - sich auch dort jederzeit kostenlos testen lassen kann." Diese Testzentren sollen bereits in den kommenden Tagen entstehen. "Ich denke, wir müssen uns auf diese Urlaubsrückkehrer sehr stark einstellen."