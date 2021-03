Bayerns Landeschef Markus Söder (CSU) hat auf der digitalen Pressekonferenz angekündigt, dass Bayern und Sachsen dem Nachbarland Tschechien Impfstoff und Schnelltests liefern wollen. Damit soll eine Impfkampagne in der tschechischen Grenzregion angekurbelt werden. Außerdem wolle man tschechischen Corona-Patienten Plätze in deutschen Krankenhäusern anbieten. Insgesamt sollen 5.000 Dosen Impfstoff an Tschechien geliefert werden.