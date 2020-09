Flüchtlinge gehen an Bord eines Schiffs im Hafen von Mytilini.

Quelle: Panagiotis Balaskas/AP/dpa

Die rund 440 Migranten, die zehn Tage auf einem Marineschiff im Hafen von Mytilini auf Lesbos festgehalten worden waren, sind aufs griechische Festland gebracht worden. Das berichtete die griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA.



Die Menschen seien nun in einem geschlossenen Auffanglager bei Athen untergebracht worden. Die griechische Regierung hat das Asylrecht für einen Monat ausgesetzt und angekündigt, alle neu ankommenden Migranten in geschlossene Lager zu bringen und in ihre Herkunftsländer auszuweisen.