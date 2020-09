Damit der Glasfaserausbau in Schwung kommt, müsste diese Aufgreifschelle deutlich erhöht werden. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur will das auch tun. Geplant ist, dass zukünftig in Gebieten, in denen die Internetgeschwindigkeit unter 100 Mbit pro Sekunde liegt, mit öffentlichen Geldern Glasfasernetze gebaut werden können. Das Problem: 100 Mbit pro Sekunde können auch kupferbasierte Netze erreichen. Und damit bliebe der kommunale Glasfaserausbau weiter blockiert.