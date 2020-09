Für die Menschen in Libyen geht indes das Leiden weiter. Ich habe weiterhin telefonisch Kontakt zu den Flüchtlingen in den Auffanglagern. Musa erzählt mir, er möchte so schnell wie möglich übers Meer fliehen. Trotz der angespannten Lage möchte er die gefährliche Reise auf sich nehmen. Der Bürgerkrieg und die teils unmenschliche Situation in den Lagern, so sagt er mir, lasse ihm einfach keine andere Wahl.