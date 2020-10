Die Skandale bei der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt und Wiesbaden hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Das Führungsteam soll Gelder in Millionenhöhe veruntreut haben - im Zentrum des Skandals: Vergütungen von 300.000 Euro pro Jahr und ein weißer Jaguar als Dienstwagen. Den aktuellen Gesamtschaden schätzt die Awo selbst in einem Zwischenbericht auf mehr als sechs Millionen Euro.