Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze.

Quelle: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Österreich kontrolliert ab Mitternacht wegen der Corona-Krise die Grenze zu Deutschland. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums. Kleinere Grenzübergänge sollen geschlossen werden. Ähnlich geht Österreich bereits an den Grenzen zu Italien, der Schweiz und Liechtenstein vor.



Deutschland hat an den Übergängen zu Österreich und anderen Ländern bereits am Montag mit Grenzkontrollen begonnen. Auch Deutschland und die Schweiz weiten ihre Einreisebeschränkungen aus.