Weitere Corona-Infektionen

Corona-Testzentrum in Göttingen

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Nach privaten Feiern zum muslimischen Zuckerfest sind in Göttingen mehrere Hundert Menschen in Quarantäne. Es handele sich um 230 Personen in Stadt und Landkreis sowie 140 im restlichen Niedersachsen und in NRW, hieß es vom Krisenstab. Die Zahl der Infizierten liege aktuell bei 80 Personen.



In Göttingen war es nach Pfingsten zu einem größeren Ausbruch des Coronavirus gekommen. Als Ursache sehen die Behörden Feierlichkeiten im Rahmen des Zuckerfests. Damit endet der Fastenmonat Ramadan.