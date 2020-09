Matthias Horx: Ein Teil ist sicher, dass wir alle eine ganz erstaunliche Erfahrung machen, dass wir in dieser "sozialen Isolation" eigentlich sehr gesellschaftlich werden, dass wir uns sehr intensiv um uns selbst, um unsere nächsten, aber auch um unsere fernen Beziehungen kümmern. Wir telefonieren sehr viel, wir sind intensiver im Sozialen geworden, wir erfahren Gesellschaft wieder als ein gemeinsames Bestreben. Das ist das, was verloren gegangen ist, man hat ja das Gefühl gehabt, die Gesellschaft war so ein allgemeines Hauen und Stechen gegeneinander.



In dem Kampf gegen das Virus vereinen wir uns ein Stückweit wieder. Meine These ist, dass Menschen sich so etwas merken. Das heißt nicht, dass es in derselben Intensität so weiter geht, aber es erzeugt eine neue Struktur, einen neuen Lernprozess, die Hirne gehen gewissermaßen auf. Wir lernen wieder Dinge, die wir verlernt hatten, auch im Alltag.