Dr. rer. nat. Peter Kürz (Sprecher), Dr. rer. nat. Michael Kösters, Dr. rer. nat. Sergiy Yulin

Quelle: Ansgar Pudenz

Preisträger 2020 sind Dr. Peter Kürz und sein Forschungsteam aus Oberkochen in Baden-Württemberg. Die Wissenschaftler entwickelten ein neues optisches System, das die Chip-Herstellung revolutioniert. Um heutzutage den Bedarf an Daten zu stillen - bei Smart-Homes, Hochleistungsrobotern oder autonomen Fahrzeugen - bedarf es leistungsstarker Mikrochips.



Das Team hat eine Technologie ausgearbeitet, mit der sich mikroelektronische Bauteile mit extrem feinen Strukturen fertigen lassen. Sie machten die Methode der optischen Lithografie fit für die Nutzung von extremem UV-Licht, dem sogenannten EUV. Die neuartige EUV-Lithografie kann im Gegensatz zur bisher etablierten Lithografie in viel winzigeren Dimensionen arbeiten, etwa in der Größenordnung von wenigen Nanometern. Das entspricht einem Zehntausendstel der Dicke eines menschlichen Haars.