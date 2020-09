EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte am Sonntag gefordert, Europa müsse sich "vorbereiten, Teil einer Lösung zu sein". In einem ersten Schritt könnte die EU-Marineoperation Sophia auf dem Mittelmeer wieder eingesetzt werden. "Ich denke, wir sollten sie wieder aufleben lassen", sagte Borrell am Montag in Brüssel. Auch Außenminister Heiko Maas sprach sich dafür aus. "Wir müssen Sophia wieder aufbauen", sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Österreich dagegen war eher zurückhaltend: "Das muss man sich gut überlegen", so Außenminister Alexander Schellenberg.