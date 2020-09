… ist seit 2012 als Historiker an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz tätig. Nach einer viermonatigen Gastdozentur an der University of Glasgow im Jahr 2017 wurde er im April 2018 in Mainz promoviert. Seine Dissertation "Die 'Nachfolgepartei'. Die Integration der PDS in das politische System der Bundesrepublik Deutschland 1990-2005" erschien 2019 und wurde mit dem Forschungsförderpreis der Freunde der Universität Mainz e.V. ausgezeichnet. Aktuell ist Holzhauser wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt "Regimewechsel und Elitenkontinuität in post-totalitären Demokratien nach 1945".

Bildquelle: A. Schombara