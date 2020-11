Doch in diesem Jahr setzt die Bewegung "Kick Out Zwarte Piet" (KOZP) auf spürbare Erfolge in ihrem Bemühen, den Schwarzen Peter aus dem Straßenbild zu verbannen und die Niederländer zu einer Auseinandersetzung mit ihrer kolonialen Vergangenheit zu bewegen. Was dazu beitragen könnte, sind die Protestkundgebungen der Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA.