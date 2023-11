Dass Zypern trotz aller Kritik mit laxen Kontrollen und intransparenten Firmenkonstrukten fragwürdigen Kunden behilflich ist, betrifft Deutschland in vielerlei Hinsicht. Zyperns niedrige Steuern ziehen Firmen an, die Gewinne verschieben wollen. Vermögen, das zum Beispiel in Deutschland erwirtschaftet wurde, wird dann nicht in Deutschland versteuert, sondern ganz legal in zyprische Firmen transferiert. Den Firmen bleiben größere Gewinne, dem deutschen Staat weniger Einnahmen. Die dem ZDF vorliegenden Daten aus Zypern geben auch Aufschluss über bislang unbekannte Investitionen sanktionierter Oligarchen in Deutschland.