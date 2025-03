40 Jahre Öko-Test : Produkt-Checks für den Verbraucherschutz

von Florence-Anne Kälble 29.03.2025 | 07:02 |

Ob Schwermetalle oder Konservierungsstoffe: In den letzten 40 Jahren hat Öko-Test so manche schädliche Substanz in Produkten gefunden. Was der Einsatz bewirkt hat - eine Bilanz.