Abfluss verstopft: Welche Hausmittel helfen können

Mögliche Ursachen für verstopften Abfluss

Je nachdem, wo sich der verstopfte Abfluss befindet, können unterschiedliche Ursachen für die Blockade des Rohrs vorliegen. In der Dusche sind es meist Haare und Rückstände von Seifen, Shampoos und Co., die den Abfluss blockieren. In der Badewanne kommen neben Haaren oft auch Öle oder Reste von Badesalzen hinzu. Auch Kleinteile wie zum Beispiel Spielzeug von Kindern können den Abfluss verstopfen.