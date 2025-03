Stellen Sie sich vor, Sie schauen auf Ihr Bankkonto und plötzlich fehlen rund 4.500 Euro, obwohl Sie nichts gekauft haben. So erging es Siegfried Ziebuhr aus Saarbücken. Über seine ADAC-Kreditkarte wurden 24 Buchungen getätigt, die er nicht autorisiert hatte, wie er sagt. Darunter Hotelbuchungen in Amsterdam oder Tankvorgänge in Tunesien