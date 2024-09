Akupunktur: Alles zu Wirkung, Anwendung und Kosten

Akupunktur kommt in der heutigen Medizin immer häufiger zum Einsatz. Dabei setzt der Therapeut feine Nadeln in bestimmte Akupunkturpunkte, die dadurch stimuliert werden. Die Nadeln verbleiben für 20 bis 30 Minuten in der Haut. Die ursprünglich aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) kommende Methode ist auch in der westlichen Schulmedizin inzwischen in bestimmten Bereichen ein erprobter und durch einige Studien bestätigter Ansatz.